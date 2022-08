Guardiani della Galassia 3 sarà la fine della saga ma il vero inizio del MCU cosmico

Nel giro di pochi mesi, i fan assisteranno alla fine della trilogia di Guardiani della Galassia di James Gunn con l'attesissimo nuovo capitolo Guardiani della Galassia 3: ma, come sempre in generale e nel MCU in particolare, la fine di qualcosa rappresenta anche l'inizio di qualcos'altro.

Anche se il film, come promesso dall'autore, potrebbe rappresentare la fine dei Guardiani della Galassia così come gli spettatori li conoscono oggi, il prossimo titolo di James Gunn potrebbe anche rappresentare l'inizio della 'sezione cosmica' del Marvel Cinematic Universe: del resto il franchise di James Gunn è stato solo il primo passo dei Marvel Studios nello spazio profondo dell'universo Marvel, ma i lettori dei fumetti Marvel Comics sanno benissimo che là fuori ci sono ancora decine di personaggi da scoprire e tantissime storie da raccontare.

Grazie al racconto in gran parte originale pensato da James Gunn per i suoi Guardiani, infatti, praticamente tutti i fumetti più popolari del super-gruppo galattico sono rimasti 'intatti' e quindi disponibili per potenziali adattamenti futuri ambientati nello spazio, come ad esempio il crossover Annihilation o War of Kings. Non è un caso che, dopo il successo di Guardiani della Galassia, il MCU abbia iniziato progressivamente ad allontanarsi dalla Terra, prima con le avventure di Thor e Captain Marvel e prossimamente con Secret Invasion e The Marvels.

Tra non molto, poi, farà il suo esordio nel MCU un altro supergruppo legato a doppio filo con lo spazio, i Fantastici Quattro: attraverso quel franchise, la saga potrebbe accogliere in futuro personaggi come Silver Surfer, Galactus e i suoi numerosi Araldi, e persino Annihilus, Blastaar, Terrax e altri villain cosmici della Marvel Comics. Senza contare i tanti legami degli X-Men con gli alieni Shi'ar, la terza razza aliena più potente nei fumetti Marvel insieme agli Skrull e ai Kreen.

Ovviamente poi non è da escludere che i membri di Guardiani della Galassia non possano continuare le loro avventure in altri modi, anche senza James Gunn e anche qualora il gruppo dovesse sciogliersi alla fine del terzo capitolo della trilogia. Del resto, come ha anticipato Chris Pratt, ci sarà un Multiverso di possibilità nel futuro di questi personaggi: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!