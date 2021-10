Guardiani della Galassia 3: Rege-Jean Page e George MacKay erano in lizza per Adam Warlock

Quest'oggi è stato confermato ufficialmente che Will Poulter interpreterà Adam Warlock nel prossimo Guardiani della Galassia Vol. 3 ma ovviamente non era l'unico attore in lizza per la parte ai Marvel Studios. Secondo quanto rivela l'Hollywood Reporter, altri due attori molto noti erano in lizza: stiamo parlando di Rege-Jean Page e George MacKay.

L'Hollywood Reporter afferma infatti che Rege-Jean Page è stato effettivamente preso in considerazione per la parte di Adam Warlock nel film di James Gunn, mentre invece la star di 1917 George MacKay era nella shortlist finale per il ruolo. Quello di Page è diventato rapidamente un nome caldo nel corso dello scorso anno in seguito all'enorme successo avuto dalla serie Netflix Bridgerton, tant'è che ancora il nome di Page circola come possibile nuovo James Bond al cinema dopo l'addio di Daniel Craig.

Alla fine l'ha spuntata Will Poulter, che andrà così ad aggiungersi al cast principale di Guardiani della Galassia Vol. 3 che comprende: Chris Pratt come Star-Lord, Zoe Saldana come Gamora, Bradley Cooper come voce di Rocket, Dave Bautista come Drax, Vin Diesel come voce di Groot, Karen Gillan come Nebula, Pom Klementieff come Mantis, Sean Gunn come Kraglin e Elizabeth Debicki di ritorno nei panni di Ayesha.

In precedenza, Karen Gillan ha confessato di aver pianto dopo aver letto la sceneggiatura di Guardiani della Galassia Vol. 3, ancora firmata da James Gunn, che naturalmente tornerà alla regia per quello che sarà l'ultimo volume della trilogia: "L'abbiamo letto tutti insieme nella stessa stanza, dopodiché ci siamo guardati in faccia ed eravamo tutti in un fiume di lacrime. È così emozionante. Scoprirete moltissime cose su tanti personaggi a un livello molto più profondo. Non vedo l'ora di poter esplorare la Nebula post-Thanos".

Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà il 5 maggio 2023 nelle sale statunitensi e presumibilmente nello stesso periodo anche da noi in Italia.