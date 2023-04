Guardiani della Galassia 3, la reazione di Chris Pratt alla sua versione 'morta' sul set

Uno dei grandi quesiti che l'ultimo trailer di Guardiani della Galassia Volume 3 ha generato tra i fan è il momento in cui nel video si vede il team che cammina lentamente e Nebula che trasporta quello che sembra essere il corpo senza vita di Peter Quill, il personaggio di Chris Pratt. Un momento decisamente inquietante.

Nonostante non si conosca ancora il contesto della scena, la sequenza ha scioccato gli spettatori, e parlando con Fandango, anche lo stesso Chris Pratt.



L'attore - che ha commentato il finale di Guardiani della Galassia - ha raccontato che sul set è stata usata una versione fittizia del suo personaggio per filmare la scena ed era così accurata da risultare spaventosa:"Hanno creato una bambola a grandezza naturale incredibilmente realistica apposta per quella scena e diciamo soltanto che non sembra che io sia sveglio. Sono morto? Sto dormendo? Chi lo sa? Ma sta trasportando questo corpo essenzialmente senza vita" ha dichiarato Pratt.



La star è rimasta scioccata dalla visione della bambola:"Era così realistica che davvero, la prima volta che sono entrato e l'ho vista sdraiata lì con quel tipo di posa da morta, ho avuto una reazione un po' di pancia, come se fossi sopra me stesso. È stata la cosa più strana, vedere una versione incredibilmente realistica ma morta di te stesso, è qualcosa che spero nessuno veda mai perché penso che significherebbe che quella persona sia morta e stia fluttuando sopra il suo corpo e sia nel limbo".



Se non l'avete ancora visto non perdetevi il trailer di Guardiani della Galassia Volume 3.