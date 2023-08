Guardiani della Galassia 3, rating storico su Disney+ per colpa di quella parolaccia

Guardiani della Galassia 3 è arrivato su Disney+ in tutti i mercati in cui il servizio di streaming on demand della Disney è attivo, ma sui social ha fatto parlare di sé l'insolito 'record' ottenuto dal film di James Gunn sui canali di Disney+ India.

Su Disney+/Hotstar India, infatti, Guardiani della Galassia vol. 3 ha un rating di U/A 16+, il che lo rende il primo film dei Marvel Studios in assoluto ad essere uscito in streaming con una classificazione superiore a quella di U/A 13+ sulla piattaforma. L'India ha attualmente solo tre classificazioni cinematografiche per le sue uscite cinematografiche, U (tutte le età), U/A (12+ senza la supervisione dei genitori) e A (solo 18+), mentre per le piattaforme di streaming le classificazioni aumentano a quattro e sono suddivise in U/A 7+, U/A 13+ e U/A 16+ e A 18+. Curiosamente, Guardiani 3 in India è uscito al cinema con una classificazione U/A 12+, ma il rating di età è stato successivamente cambiato in U/A 16+ una volta che il film è approdato su Disney+.

Naturalmente, ci sono diversi standard in tutto il mondo quando si tratta di rating d'età. Mentre alcuni territori sono più sensibili riguardo alla nudità, ai contenuti sessuali o alla violenza, altri lo sono verso il linguaggio scurrile o tematiche riguardanti la religione, e così via. Per quanto riguarda il motivo che ha portato Guardiani 3 ad essere vietato ai minori di 16 anni in India, probabilmente ha a che fare con l'uso del linguaggio scurrile da parte dei personaggi di James Gunn o forse le scene di tortura verso gli animali: qualunque sia il motivo, comunque, Guardiani della Galassia 3 è diventato il film del MCU col rating più alto in India, superando perfino l'horror 'spinto' di Sam Raimi in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Gli unici altri progetti MCU ad ottenere una valutazione di vietato ai minori di 16 anni appartengono tutti al mondo del piccolo schermo, e sono le serie tv Moon Knight (U/A 16+), She-Hulk (U/A 16+) e Secret Invasion ( UA 16+). Il primato assoluto rimane invece di Licantropus, il primo mediometraggio dei Marvel Studios uscito su Disney+ classificato A 18+.

Non solo prime volte per il film di James Gunn, però: in Australia, infatti, Guardiani della Galassia 3 sarà l'ultimo bluray messo in vendita da Disney prima della chiusura del mercato home-video fisico in quel mercato.