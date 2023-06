Guardiani della Galassia 3, quando uscirà la versione home-video?

Se dipingere i capelli di Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol.3 è stata un'impresa, lo è anche scoprire quando l'ultimo lavoro di James Gunn nell'MCU arriverà in versione home-video.

Lo stesso regista, infatti, ha dichiarato che non vi è ancora una data ufficiale per l'uscita di Guardiani della Galassia Vol.3: "Non c'è - ha risposto Gunn a un fan che su Twitter ha chiesto al regista di svelare il calendario di uscita della versione home-video del terzo film di Guardiani della Galassia Vol. 3 - stiamo andando così bene nei cinema settimana dopo settimana che potrebbe essere tra un po". L'ultimo film dedicato al gruppo eroico ha raccolto cifre da capogiro al botteghino: oltre 780 milioni di dollari a livello globale. La corsa al box office per Guardiani della Galassia Vol. 3 potrebbe continuare e proprio per questo motivo, non è stato ancora programmato il lancio VOD (video on demand) del terzo film di Guardiani della Galassia.

Intanto i fan si chiedono quando e se rivedranno i Guardiani di nuovo uniti: si potrebbe quasi dare per certo il ritorno di Star-Lord nell'MCU, ma i piani del Marvel Cinematic Universe per il gruppo di eroi non sono stati ancora definiti, ma non si esclude la possibilità che la prossima apparizione dei Guardiani della Galassia possa trovarsi in un contesto diverso da quello lasciato in eredità da James Gunn.