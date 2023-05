Guardiani della Galassia 3, quando rivedremo Star Lord nell'MCU?

Cosa sappiamo del possibile ritorno di Star Lord nel Marvel Cinematic Universe?Come avverte una delle scene post-credit di Guardiani della Galassia Vol.3,Peter Quill ritornerà. In quale film non ci è dato saperlo, ma possiamo fare delle ipotesi.

Al momento, Star Lord si trova sulla Terra dove si è ricongiunto con la sua famiglia umana. Considerato tra i volti dell'MCU più importanti degli anni ultimi, i fan si aspettano che Star Lord possa tornare nella Fase 6 dell'MCU per i due film dedicati ai Vendicatori, ovvero Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. Ma potrebbe esserci dell'altro: la scelta dell'annuncio in cui si cita "il leggendario Star Lord" potrebbe essere un grande indizio. Legendary Star Lord, infatti, è una serie di fumetti i cui eventi si collocano prima di Avengers: Secret Wars.

Il successo di Guardiani della Galassia Vol.3 al botteghino ricorda che l'interesse per il team di eroi è ancora molto alto e proprio per questo motivo, le supposizioni su un possibile ritorno di Star Lord potrebbero non essere del tutto concrete. A ogni modo Guardiani della Galassia Vol.3 non rappresenta un addio definitivo ai Guardiani bensì un nuovo inizio per le prospettive del team all'interno dell'MCU.

Voi cosa ne pensate sul possibile ritorno di Star Lord? In quale film vi piacerebbe rincontrare Peter Quill? Scrivetecelo nei commenti!