Guardiani della Galassia 3, quando partiranno le riprese del film di James Gunn?

L'annuncio di quest'oggi di una serie tv dedicata a Pacemaker, il personaggio interpretato da John Cena in The Suicide Squad di James Gunn, ha colto tutti di sorpresa, e potrebbe aver rivelato anche un piccolo indizio su quando potrebbero partire di Guardiani della Galassia 3.

Avengers: Endgame ci ha lasciati con tante domande sul destino dei nostri supereroi preferiti, e in particolare su quello di Thor e dei Guardiani, che abbiamo visto allontanarsi insieme nello spazio cosmico.

Così, dopo la risoluzione della débâcle che ha visto protagonista James Gunn, ci si chiedeva quando sarebbero partiti i lavori del terzo capitolo dedicato a Star-Lord e compagni. E mentre tempo fa si vociferava che la produzione di Guardiani della Galassia 3 potesse iniziare già a febbraio (voce prontamente smentita da Gunn), adesso sappiamo con certezza che le riprese del film non inizieranno prima di primavera 2021.

Questo perché secondo Variety, che ha riportato la notizia di una serie tv sul personaggio di John Cena in The Suicide Squad, che sarà scritta e diretta dallo stesso regista del film, James Gunn sarà impegnato con la produzione dello show di HBO Max, che avverrà prima del ritorno sul set per i Guardiani.

"La produzione (di Peacemaker) è programmata per i primi mesi del 2021, prima che Gunn possa tornare a lavorare a Guardiani della Galassia 3" si legge nell'articolo.

Attendiamo quindi ulteriori informazioni che possano darci un'idea su quando, più precisamente, inizieranno i lavori per l'atteso film targato Marvel Studios.