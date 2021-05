Guardiani della Galassia 3: ecco quando inizieranno le riprese del cinecomic Marvel

Nel corso di alcuni recenti scambi su Instagram con i quali James Gunn ha risposto ad alcune domande dei fan riguardanti i suoi prossimi progetti in arrivo, il regista ha rivelato quando avranno inizio finalmente le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, terzo capitolo del suo franchise alla Marvel e con tutta probabilità il suo ultimo.

A precisa domanda, 'Quando cominceranno le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3" James Gunn ha risposto in maniera altrettanto netta, non con una data precisa ma con un'indicazione più che soddisfacente: "Per la fine di quest'anno". Le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 della Marvel partiranno quindi a fine 2021 con i protagonisti che si ritroveranno insieme per la seconda volta in un anno dopo le riprese di Thor: Love and Thunder, dove sappiamo appariranno anche i Guardiani.

Il terzo Guardiani sarà probabilmente anche l'ultimo diretto da James Gunn, in quanto nel corso degli ultimi mesi il regista ha lasciato intendere che il suo percorso nel franchise terminerà qui e che il terzo film Marvel è stato sempre concepito come la conclusione di un viaggio. Questa la sua risposta alla domanda "faresti un quarto Guardiani se ne avessi occasione?": "Io? Mai dire mai, ma vedo Guardiani della Galassia Vol. 3 come la fine della storia dei Guardiani che ho cominciato con il primo capitolo".

Riguardo al video annuncio della data d'uscita del film, dopo aver rivelato l'ambientazione dello speciale natalizio di Guardiani della Galassia, dunque, Marvel è pronta a tornare a fare sul serio con Peter Quill e soci: in un video rilasciato proprio qualche settimana fa, infatti, sono stati resi noti la data d'uscita e il logo ufficiale del nuovo film di James Gunn.

La data della release parla invece di un Guardiani della Galassia Vol. 3 pronto a sbarcare in sala durante il mese di maggio del 2023, con il giorno ancora da precisare.