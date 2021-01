Guardiani della Galassia 3, ecco quando e dove inizieranno le riprese!

La prossima avventura per il più grande gruppo di pirati spaziali del Marvel Cinematic Universe sta per iniziare con le riprese di Guardiani della Galassia Vol 3, nuovo film scritto e diretto da James Gunn.

Come ampiamente dichiarato in passato, la produzione del nuovo film dei Marvel Studios inizierà subito dopo che il regista avrà terminato le riprese della serie spin-off di The Suicide Squad, Peacemaker, che debutterà su HBO Max dopo l'uscita di The Suicide Squad. Ora il sito Murphy's Multiverse riporta che Gunn inizierà le riprese principali del terzo film della saga dei Guardiani della Galassia nel Regno Unito nella seconda metà del 2021.

Come affermato nel rapporto, non è ancora noto cosa abbia pianificato Gunn per la trama di Guardiani della Galassia Vol. 3, ma in precedenza il regista aveva rivelato che il film avrebbe approfondito il tragico passato di Rocket Raccoon. Gunn ha rivelato questo dettaglio durante il Quarantine Watch Party di ComicBook lo scorso anno: "Dirò solo che Rocket è una parte importante di ciò che accadrà nel prossimo film, e molte di queste cose (come le cicatrici che stiamo per vedere sulla sua schiena in questa scena) fanno parte di ciò che ho pianificato per il personaggio sin dall'inizio" disse Gunn all'epoca.

Ricordiamo che il film dovrà anche risolvere la trama di Gamora, scomparsa alla fine di Avengers: Endgame, e che sarà ambientato dopo Thor: Love & Thunder, nel quale compariranno anche i Guardiani. Inoltre, il gruppo sarà protagonista di uno speciale natalizio previsto per Disney+, che sarà ambientato nella continuity del Marvel Cinematic Universe.

