Guardiani della Galassia 3, ecco quando cominceranno le riprese del film di James Gunn

Questo 2020 è stato un anno decisamente triste, oltre che per i motivi ben noti, anche per i fan Marvel: per la prima volta, a dicembre, saranno trascorsi 12 mesi senza alcuna uscita dell'MCU, situazione a cui speriamo si possa rimediare a breve. Il futuro, comunque, ha fortunatamente in serbo cose belle come il nuovo Guardiani della Galassia!

Il terzo capitolo sugli eroi guidati da Star-Lord (o da Thor? Chi può dirlo!) è sicuramente una delle release più attese di questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, soprattutto dopo le vicende che ne hanno segnato la genesi (James Gunn, ricorderete, era stato licenziato da Marvel in seguito ad una polemica riguardante alcuni suoi vecchi tweet).

Certo, per incontrare nuovamente Gamora e soci sul grande schermo ci vorrà ancora un po' di tempo, ma almeno ora sappiamo con certezza quando prenderanno il via le riprese: il set di Guardiani della Galassia 3 aprirà i battenti sul finire del 2021, chiudendo una tripletta di film composta da Thor: Love and Thunder ed Ant-Man 3, le cui riprese si svolgeranno pure nel corso del prossimo anno.

James Gunn, intanto, ha confermato il mancato ritorno di un personaggio di Guardiani della Galassia; il regista ha recentemente spiegato anche l'esclusione di una delle armi più famose dei Guardiani della Galassia dai suoi film.