Guardiani della Galassia 3, qual è la scena preferita dalle attrici di Nebula e Mantis?

Dopo che Karen Gillan dei Guardiani della Galassia Vol. 3 ha definito Nebula come "più evoluta" rispetto ai primi due capitoli, l'attrice ha commentato insieme a Pom Klementieff (interprete di Mantis) quale sia la sua scena preferita nel terzo film della saga.

"Girerei di nuovo la scena in cui camminiamo al rallentatore" ha dichiarato Gillan, "quando indossiamo le uniformi dei Guardiani e nel frattempo suona a tutto volume la canzone dei Beastie Boys. È stato così divertente girare quella scena, perché avevamo la scusa per pavoneggiarci. Col rallentatore, poi... Sarà tutto più figo". Klementieff è dello stesso parere: "Sono d'accordo. È stato davvero figo", per poi aggiungere: "Mi sono divertita moltissimo. E quei costumi erano davvero speciali".

Scritto e diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 3 è il trentaduesimo film del Marvel Cinematic Universe e l'ultima pellicola dedicata a Peter Quill/Star-Lord, Gamora, Drax il Distruttore e gli altri celebri personaggi della squadra. A realizzare la colonna sonora – così elogiata da Gillan – è stato John Murphy, che ha già collaborato per Sunshine, Kick-Ass e The Suicide Squad - Missione suicida. La trama, invece, sarà ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame e Thor: Love and Thunder, con un Peter Quill ancora sconvolto dalla perdita di Gamora. L'obiettivo sarà proteggere Rocket da un pericolo incombente.

Il film debutterà al cinema domani, il 3 maggio 2023, a 6 anni di distanza dal secondo capitolo. Sapevate che Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà nei cinema di tutto il mondo in oltre 600 versioni diverse?