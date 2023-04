Guardiani della Galassia 3, prospettive al botteghino da urlo per il film MCU

Manca sempre meno al debutto di Guardiani della Galassia 3 al cinema: si prospetta uno dei migliori esordi della saga e le cifre sono altissime.

Secondo un report, al botteghino Guardiani della Galassia arriverà alla cifra di 130 milioni di dollari al debutto americano. Una cifra che, almeno per il momento, si prospetta come la più alta della saga malgrado, inizialmente, le previsioni fossero più basse rispetto a Guardiani della Galassia Vol. 2 i numeri si sono gonfiati negli ultimi giorni e potrebbero non essere definitivi se pensate che le fonti di distribuzioni hanno specificato che la campagna per Guardiani della Galassia Vol. 3 non ha raggiunto ancora il suo pieno potenziale!

Il debutto alle porte dell'estate accomuna gli ultimi due capitoli della saga incentrata sui Guardiani della Galassia. Il secondo film ha avuto un debutto al cinema negli Stati Uniti di 146,5 milioni di dollari: se a distanza di due settimane le prospettive sono così alte, non è detto che Guardiani della Galassia Vol 3 non possa raggiungere il suo precedessore e rialzare la Marvel dopo il flop di Ant-Man & The Wasp: Quantumania.

L'esordio più alto negli USA per un film Marvel Studios dopo la pandemia è detenuto da Spider-Man: No Way Home con un debutto di 260,1 milioni di dollari, al secondo posto invece troviamo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che ha iniziato l'estate dello scorso anno con $ 187,4 milioni.

Guardiani della Galassia Vol. 3 arriva al cinema il 3 maggio 2023!