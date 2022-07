Guardiani della Galassia 3, la promessa di Chris Pratt: 'E' un capolavoro'

In questi giorni Chris Pratt è su Prime Video con The Terminal List, nuovo progetto di Antoine Fuqua, ma la star del Marvel Cinematic Universe presto sarà rivista sul grande schermo in Thor Love & Thunder e successivamente in Guardiani della Galassia Vol 3.

Proprio parlando dell'attesissimo ritorno nel Marvel Cinematic Universe di James Gunn dopo il famoso e discusso allontanamento di qualche anno fa, Pratt in una recente intervista promozionale per lo show Amazon ha promesso ai fan che Guardiani della Galassia 3 sarà un vero capolavoro:

"Il film è assolutamente fantastico. Proprio l'altro giorno James Gunn ha preparato un montaggio preliminare. L'ho chiamato giusto ieri. Ci siamo sentiti su FaceTime, e posso dire che è molto, molto orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto. Lo ha definito il miglior film che abbiamo mai fatto. Si sente molto, molto sicuro di sé con questo nuovo film. La sceneggiatura è fantastica. E posso dire con assoluta sicurezza che ha realizzato un vero capolavoro e non vedo l'ora che la gente lo veda. Andiamo, stiamo parlando di James Gunn. E sono contento che abbia potuto fare tutti e tre i film che aveva in mente, perché è una cosa davvero rara e speciale nel mondo delle grandi trilogie da box office".

Parole che sicuramente faranno la gioia dei tantissimi fan del MCU che aspettano da anni un progetto che, in alcune fasi, ha addirittura rischiato di non vedere mai la luce. La data d'uscita del film è fissata al 5 maggio 2023, prima di salutarvi vi ricordiamo che nel cast di Guardiani della Galassia 3 ci sarà anche Maria Bakalova, acclamata attrice di Borat 2.