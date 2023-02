Guardiani della Galassia 3, Pom Klemetieff su Mantis e Star-Lord: 'Ora legame più forte'

Quello della famiglia è sempre stato uno dei temi portanti dei Guardiani della Galassia targati James Gunn: un discorso che verrà ovviamente ulteriormente approfondito nel terzo e ultimo film della saga, soprattutto alla luce della clamorosa rivelazione sul legame tra Star-Lord e Mantis avvenuta sul finale dell'Holiday Special.

Come sicuramente ricorderete, lo speciale natalizio ci ha rivelato che Mantis altri non è che la sorella del nostro Peter Quill, che oltre a dover fare i conti con la nuova Gamora (finendo addirittura per provarci con Nebula!) avrà quindi modo di riflettere in maniera ancora più profonda sul significato della parola famiglia.

"Ovviamente si è creato un legame ancora più forte tra di loro. Ed è una cosa che alza moltissimo la posta in gioco, perché se dovesse accadere qualcosa a uno di loro il tutto diventerebbe ancora più commovente" sono state le parole di Pom Klementieff al riguardo. L'attrice ha poi proseguito, parlando dell'ultima esperienza sul set: "Ogni volta che giravamo una scena pensavamo: 'Oh, questa potrebbe essere l'ultima volta che facciamo questo come un gruppo'. E ciò ha reso ogni scena davvero speciale, ancora più emozionante".

Vedremo, dunque, in che modo si evolverà il rapporto tra Quill e Mantis durante quest'ultima avventura dei Guardiani in giro per l'universo: questioni di famiglia a parte, intanto, James Gunn ci ha spiegato cosa aspettarci dall'Adam Warlock di Adam Poulter.