Guardiani della Galassia 3, Pom Klementieff tentò di seppellire la sceneggiatura!

Stringere tra le mani la sceneggiatura di un film Marvel non è certo una responsabilità da prendere sottogamba, eppure Pom Klementieff, interprete di Mantis, trovò una soluzione tutt'altro che invidiabile per nascondere quella di Guardiani della Galassia Vol. 3: seppellirla in giardino.

A commentare l'accaduto è l'attrice stessa. "Sono andata a casa di Karen [Gillan]" ha ricordato, "in un momento in cui si vociferava che James Gunn non avrebbe più dovuto realizzare il film. Così abbiamo deciso di leggere la sceneggiatura assieme, col risultato di piangere per tutto il tempo. Al tempo stesso ridevamo, poi continuavamo a piangere. È stato piuttosto emozionante".

Poi, però, l'attrice ha pensato bene che il giardino esterno potesse trasformarsi in un ottimo nascondiglio. "Sono diventata paranoica" ha continuato, "ero convinta che qualcuno avrebbe potuto trovare la sceneggiatura. Quindi ho pensato: 'Dobbiamo nasconderla. Forse dovremmo seppellirla in giardino'. Sai, mi piace molto nascondere le cose, anche se poi non riesco a ritrovarle. Sono una specie di scoiattolo. Be', questo è uno dei miei difetti, direi...". Quale sarà stata la reazione del regista? In un recente intervento, James Gunn ha dichiarato di aver "imparato davvero molto" dalla saga sui Guardiani della Galassia... ma probabilmente non si sarebbe mai immaginato un gesto del genere!

Da parte sua, questo è stato il commento di Gillan (interprete di Nebula): "Quando mi ha chiesto di seppellire la sceneggiatura di Guardiani della Galassia nel mio giardino, ho risposto così: 'Ma che ti salta in mente? Mettiamolo in armadio, o in un posto del genere!'".

Il film è disponibile al cinema da oggi 3 maggio 2023. Riuscirà a riscuotere successo? Al momento, il box office di Guardiani della Galassia Vol. 3 è già in calo.