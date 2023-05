Guardiani della Galassia 3 sta per superare gli incassi di Ant-Man & The Wasp: Quantumania

Mentre James Gunn è impegnato nel casting di Superman: Legacy, che potrebbe essere giunto ad una svolta importante nelle scorse ore, il suo ultimo film targato Marvel Studios Guardiani della Galassia 3 continua a fare bene al box office.

Il film, partito la scorda settimana con un debutto inferiore rispetto al precedente episodio della saga Guardiani della Galassia Vol 2, ha aumentato il ritmo nel suo secondo week-end con un buon calo del -50% rispetto agli incassi dell'esordio - per Guardiani della Galassia 3 si tratta del miglior calo per un film Marvel negli ultimi anni - e nelle prossime ore supererà il totale complessivo di Ant-Man & The Wasp: Quantumania.

Il cinecomix con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Jonathan Majors, infatti, nel corso della sua run nelle sale è arrivato ad un incasso globale di 475 milioni di dollari - a dir poco pessimo per gli standard Marvel - mentre Guardiani della Galassia 3 è già poco oltre i 400 milioni in tutto il mondo, con i conteggi bloccati all'intera giornata di venerdì: ciò vuol dire che quando saranno inclusi anche i biglietti strappati sabato e domenica in tutti i mercati in cui il film è in programmazione, il suo totale finirà col superare quello di Ant-Man 3.

Chiaramente restiamo in attesa dei numeri ufficiali, per cui vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.