Guardiani della Galassia 3 da oggi al cinema: ma il voto è tra i peggior threequel MCU!

L'attesissimo Guardiani della Galassia 3, l'ultimo film di James Gunn in casa Marvel Studios prima del passaggio definito ai DC Studios, debutta oggi nelle sale cinematografiche italiane, ma lo fa con uno dei peggiori punteggi Rotten Tomatoes di sempre per i threequel del Marvel Cinematic Universe.

Ebbene si perché, dopo lo sfolgorante esordio con un punteggio del 91% ottenuto con le prime 31 recensioni ufficiali caricate su Rotten Tomatoes poco dopo la premiere mondiale, lo score di Guardiani della Galassia 3 è sceso al 78% da un totale di 107 recensioni. Ciò significa che, almeno al momento della stesura di questo articolo, il film ha il secondo peggior risultato di sempre per i 'capitoli 3' della saga del MCU.

Il risultato più basso tra i sei threequel del MCU rimane per distacco quello del recente Ant-Man & The Wasp: Quantumania, terzo capitolo della saga di Ant-Man che ha raccolto appena il 47% di recensioni positive, ma con il punteggio attuale Guardiani della Galassia 3 rimane sotto sia ad Iron Man 3 (79% di recensioni positive) sia agli altri, con Captain America: Civil War, Thor: Ragnarok, Spider-Man: No Way Home e Avengers: Infinity War che si attestano tutti al di sopra del 90%. Forse non il risultato che ci si aspettava, ma certamente l'ultima parola come al solito ce l'avranno i fan e il box office - specialmente in vista del prossimo ed inevitabile Guardiani della Galassia 4, che a quanto pare includerà una formazione del team totalmente diversa.

Guardiani della Galassia 3 arriva oggi nelle sale italiane. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Guardiani della Galassia 3 cliccando sul link evidenziato.