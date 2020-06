Guardiani della Galassia 3, Nikolaj Coster-Waldau spettacolare nei panni di Adam Warlock

Del personaggio di Adam Warlock si parla fin da quando è stato menzionato in Guardiani della Galassia Vol.2, e per il terzo volume in arrivo ai Marvel Studios i fan stanno da tempo proponendo un loro personale fanta-casting, con l'ultimo dei nomi citati che sarebbe quello di Nikolaj Coster-Waldau, star di Game of Thrones.

Dopo che alcuni fan hanno immaginato prima Henry Cavill e poi anche Zac Efron come Adam Warlock, stavolta è una nuova fan art a ritrarre la star di Game of Thrones nei panni del famigerato personaggio dei fumetti Marvel creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1967 (introdotto per la prima volta in assoluto nel #66 di The Fantastic Four.

Dopo la fine di Guardiani della Galassia Vol. 2, del personaggio si è persa ogni traccia, probabilmente ancora in fase gestatoria dentro l'incubatrice iper-tecnologica dei Sovereign, ma forse avremo modo di vederlo nell'attesissimo Guardiani della Galassia Vol. 3, magari come parte importante della trama. È sicuro che i Russo non hanno voluto utilizzarlo nel memorabile Avengers: Endgame per una questione di "rispetto artistico" nei confronti di James Gunn, lasciando a lui il compito di darne una prima e importante lettura cinematografica.

Molto onestamente, dopo questa fanart, a noi non dispiacerebbe vedere l'attore nei panni di Adam Warlock, nei panni finalmente di un personaggio così importante dopo la sua esperienza in Game of Thrones, e dato che dall'epoca della fine dalla serie Coster-Waldau non ha ancora trovato un ruolo che replicasse tale successo.

Intanto, a proposito del nuovo film, James Gunn ha dichiarato che Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà il suo ultimo film della saga.