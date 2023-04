Guardiani della Galassia 3 va verso il miglior debutto della saga: Marvel rialza la testa?

C'è il profumo delle grandi occasioni intorno a Guardiani della Galassia Vol 3, che sembra esattamente il film del quale il Marvel Cinematic Universe ha bisogno adesso per risollevarsi dopo il flop inaspettato di Ant-Man & The Wasp: Quantumania.

Il nuovo lungometraggio del franchise creato da James Gunn sembra infatti essere circondato da un grande entusiasmo generale, e in effetti è il primo capitolo dei Marvel Studios dai tempi di Avengers: Endgame a promettere 'la fine di un'era': lo sarà (forse) per alcuni dei protagonisti della saga dei Guardiani della Galassia, alcuni dei quali hanno già detto 'addio' ai rispettivi personaggi (ma in questo caso come sempre c'è di mezzo anche e soprattutto il marketing), e lo sarà (sicuramente) per il regista e sceneggiatore James Gunn, che saluterà i Marvel Studios dopo la pubblicazione di questo film per iniziare a concentrarsi definitivamente sul nuovo DC Universe del quale ha preso le redini e soprattutto del suo film inaugurale Superman: Legacy, che dirigerà personalmente e che uscirà a luglio 2025.

Insomma, tanta carne al fuoco sia dentro che fuori dallo schermo, e infatti il team di BoxOffice Pro suggerisce che Guardiani della Galassia Vol. 3 registrerà il record di maggior debutto della saga, con un esordio compreso - nei soli Stati Uniti - tra 120 milioni e 155 milioni durante il suo primo weekend di programmazione: l'attuale record del franchise apparitene a Guardiani della Galassia Vol. 2, che debuttò negli USA con 146,5 milioni, mentre l'originale Guardians of the Galaxy aprì a 94,3 milioni nel 2014.

Guardiani della Galassia 3 uscirà il 3 maggio in Italia.