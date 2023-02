Guardiani della Galassia 3, ecco il merchandise ufficiale: c'è anche Adam Warlock!

La linea di giocattoli targati Marvel Legends della Hasbro sta per diventare ancora più grande con l'arrivo di otto nuove action figure dedicate al mondo dei Guardiani della Galassia. Con l'arrivo del Volume 3 della trilogia scritta e diretta da James Gunn, ci sarà spazio anche per il pupazzetto della new entry più attesa del film: Adam Warlock.

Le action figure Marvel Legends di Guardiani della Galassia Vol. 3 saranno a breve disponibili per il pre-ordine, presso diversi rivenditori, compreso il sito web Hasbro Pulse. Il prezzo di vendita è di 24,99 dollari l'una. Oltre ad Adam Warlock, gli altri personaggi del film inclusi nell'espansione Marvel Legends sono Peter Quill/Star-Lord, Nebula, Drax il Distruttore, Mantis, Rocket Raccoon e Kraglin Obfonteri. Ogni action figure è alta 15 centimetri ed esce con in dotazione un accessorio "Build-A-Figure", e insieme si combinano per creare un'ottava figura, Cosmo the Spacedog.

La linea Marvel Legends da parte di Hasbro dedicata a Guardiani della Galassia Vol. 3 fa parte di una più ampia manovra di marketing e merchandising in concomitanza con l'uscita del film nel maggio 2023.

Anche molti altri produttori hanno in cantiere giocattoli e oggetti da collezione basati sull'imminente blockbuster del Marvel Cinematic Universe, alcuni dei quali avrebbero apparentemente spoilerato parti della trama. In particolare, la descrizione ufficiale del set LEGO "Baby Rocket's Ship" sembra confermare come Rocket (Bradley Cooper) sia sfuggito dalle grinfie dell'Alto Evoluzionario (Chukwudi Iwuji) durante una delle sequenze flashback di Guardiani della Galassia Vol. 3. Inoltre sarebbero presenti degli spoiler relativi anche a Groot.

Ricordiamo che, oltre a essere il secondo film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania attualmente nelle sale, Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà anche l'ultimo film Marvel (almeno per un po' di tempo) a essere diretto da James Gunn, dato che ora ha assunto il controllo del nuovo DC Universe diventando anche Co-CEO dei DC Studios insieme a Peter Safran.

