Guardiani della Galassia 3, alcuni membri del cast seguiranno James Gunn alla DC?

Nel corso degli anni passati ai Marvel Studios, tra tutte le produzioni che hanno ottenuto risultati contrastanti su critica e pubblico, uno dei franchise che certamente può vantare di aver sempre tenuto alta l'asticella della qualità sotto vari aspetti, è quello scritto e diretto da James Gunn, conferma data da Guardiani della Galassia Vol. 3

Ecco che quindi è naturale che durante il suo "trasloco" dalla concorrenza, a cui prenderà parte nelle vesti di nuovo direttore dietro l'universo cinematografico DC, il regista non ha escluso la possibilità di portare con sé qualche vecchia conoscenza.

Sembra infatti quasi certo che alcuni membri del cast di Guardiani della Galassia Vol. 3, che negli anni si sono fatti apprezzare da James Gunn per varie motivazioni, e con cui probabilmente hanno stretto un rapporto che va oltre il lavoro, potranno avere un ruolo all'interno di pellicole come Superman: Legacy e non solo.

Tra i primi nomi fatti, c'è quello di Pom Klementieff, interprete di Mantis nell'MCU. L'attrice in una recente intervista con The Movie Dweeb, ha rivelato che in verità c'è "un ruolo in particolare" che Gunn ha in mente per lei.

"Ne abbiamo parlato insieme, si. C'è un personaggio specifico a cui James Gunn sta pensando. Mi piacerebbe molto tornare in azione".

In attesa di saperne di più