Guardiani della Galassia 3, Marvel svela la timeline: quando è ambientato nel MCU?

Da oggi 3 agosto Guardiani della Galassia 3 arriva su Disney+, e per l'occasione i Marvel Studios hanno confermato un dettaglio che tutti i fan della saga reputano fondamentale: in che punto della timeline del Marvel Cinematic Universe si posiziona il film di James Gunn?

Secondo la cronologia ufficiale dell'MCU, Guardiani della Galassia Vol. 3 è ambientato dopo The Guardians of the Galaxy Holiday Special e Ant-Man and the Wasp Quantumania, ma prima della serie tv Secret Invasion, che invece è stata distribuita in esclusiva per la piattaforma di streaming on demand diverso tempo dopo l'uscita al cinema del terzo capitolo della saga di Star Lord e compagni. Per ulteriori chiarimenti, potete dare un'occhiata alla foto disponibile in calce all'articolo.

Al momento dunque Secret Invasion è l'ultimo capitolo della saga del MCU sia in ordine cronologico che in ordine di uscita, ma sappiamo che gli eventi della serie tv con Samuel L. Jackson saranno seguiti dal film The Marvels, sequel di Captain Marvel con Brie Larson in arrivo a novembre. Da ricordare inoltre che tra i due titoli uscirà poi Loki 2, attesissima seconda stagione della serie fantascientifica con Tom Hiddleston, Owen Wilson e Jonathan Majors, che sarà fortemente connessa agli eventi di Ant-Man & The Wasp: Quantumania.

