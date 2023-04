Guardiani della Galassia 3, Maria Bakalova: 'James Gunn? Mi ha sciolto il cuore'

La prima esperienza nel Marvel Cinematic Universe non si scorda mai, ma la seconda non è da meno, almeno secondo Maria Bakalova: dopo aver fatto la sua comparsa nello scorso Holiday Special, l'attrice è infatti tornata a interpretare Cosmo the Space Dog in Guardiani della Galassia vol.3, e sembrerebbe essersi divertita un mondo.

A raccontarci il suo stato d'animo, mentre Karen Gillan ci anticipa una Nebula più evoluta, è stata proprio la star di Borat: Seguito di Film: "Non ho sprecato neanche un istante a sentirmi tipo: 'Oh no, devo andare a casa a riposare, ho bisogno di leggere un libro'. Quando hai l'opportunità di lavorare con persone con il loro talento vuoi passarci insieme tutto il tempo che vuoi, questo almeno è il mio punto di vista" sono state le parole dell'attrice.

Bakalova ha proseguito: "Mi sono sentita davvero come un supereroe, perché ho potuto essere lì insieme a loro, guardando ogni singolo passo di James Gunn, perdendo la testa e lasciando che il cuore mi si sciogliesse per quanto è un grande". Speriamo che questa bella esperienza possa aver dato vita a qualcosa di convincente: visti i trascorsi, però, noi non riusciamo proprio a essere pessimisti! A proposito di James Gunn, intanto, Pom Klementieff potrebbe seguirlo nel DC Universe dopo Guardiani della Galassia.