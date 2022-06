Guardiani della Galassia 3, Maria Bakalova di Borat entra nel cast del film Marvel!

Come riportato da Deadline, la candidata all'Oscar Maria Bakalova (Borat - Seguito di film cinema) si è unita al Marvel Cinematic Universe dato che a quanto pare avrà un ruolo chiave in Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn. La notizia arriva quando le riprese della pellicola sono già ultimate e l'uscita è prevista tra un anno.

Come dicevamo, le riprese di Guardiani della Galassia 3 sono terminate e Bakalova fa parte del cast che è composto anche da Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Will Poulter, Chuk Iwuji. L'ultima a unirsi ai Guardiani era stata Daniela Melchior, che aveva già lavorato con Gunn in The Suicide Squad.

Nessun dettaglio circa il personaggio interpretato da Bakalova, ma secondo quanto affermato da Deadline dovrebbe trattarsi di un ruolo chiave.

Recentemente, James Gunn ha elogiato Chris Pratt e il suo discorso di fine riprese che ha citato buona parte dei titoli di giornali che davano all'epoca il primo Guardiani della Galassia come un flop annunciato rispetto agli altri titoli Marvel ben più forti.

"Quando Guardiani della Galassia venne annunciato, ricordo che la gente e i fan dicevano: 'Ne abbiamo davvero bisogno?'", ha twittato un fan a Gunn. "E io e il cast e la troupe eravamo costantemente tempestati da articoli come questo (Guardiani ha fatto più soldi dei primi film di tutti gli altri personaggi)", ha risposto Gunn. Il regista ha condiviso un articolo di Fool.com con il titolo "Guardiani della Galassia sarà un flop per gli standard Marvel". Gunn ha aggiunto: "Sapevo di questo articolo perché Chris Pratt ha tenuto un bellissimo discorso l'ultimo giorno di riprese di Vol. 3 in cui ha elencato per un minuto titoli e citazioni come questa".

Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà il 5 maggio 2023.