Guardiani della Galassia 3, Lady Gaga sarà la fidanzata di Rocket? Torna l'indiscrezione

Il futuro di Guardiani della Galassia è nelle mani della Marvel ora che James Gunn è pronto a trasferirsi in pianta stabile alla DCU, ma c'è ancora un piccolo film chiamato Guardiani della Galassia 3 da presentare al mondo e i fan sono ansiosi di carpirne i segreti.

A questo proposito, una nuova indiscrezione potrebbe aver anticipato la presenza di una grande star mondiale al suo possibile esordio nel MCU: stiamo parlando di Lady Gaga, che secondo i rumor interpreterà l'interesse sentimantale di Rocket Raccoon nel threequel della saga di James Gunn. Il personaggio in questione è Lylla la lontra spaziale (parlante), e il ruolo ricoperto dalla star sarebbe quello di doppiatrice al fianco di Bradley Cooper, che l'aveva diretta nell'acclamato remake di A star is Born.

Non è la prima volta che si parla di questa possibilità, in effetti: l'origine del rumor risale addirittura al lontano 2019, quando Film Updates aveva twittato: “Secondo quanto riferito, Lady Gaga è stata presa in considerazione per il ruolo di Lylla, l'interesse amoroso di Rocket che dovrebbe fare un'apparizione in Guardiani della Galassia Vol. 3." Da allora il tweet è stato cancellato, ma non prima che Hollywood Life pubblicasse un articolo per confermare l'indiscrezione la stessa storia. Non è chiaro se il rumor venne messo in giro per alimentare le voci di gossip sulla romance tra Bradley Cooper e Lady Gaga emersa ai tempi, ma tre anni dopo non è mai stato smentito da James Gunn, solitamente pronto ad entrare a gamba testa sulle false voci riguardanti i suoi film.

In effetti, l'ultimo trailer di Guardiani della Galassia 3 ha definitivamente confermato la presenza di Lylla, come potete vedere nell'immagine in calce. Non è ancora chiaro chi interpreterà il personaggio, quindi continuiate a seguirci per tutti gli approfondimenti del caso.

Guardiani della Galassia 3 uscirà il 3 maggio 2023. Il prologo Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio è ora disponibile su Disney Plus.