Guardiani della Galassia 3, Kevin Feige su Dave Bautista:'Uno degli attori migliori'

Il Marvel Cinematic Universe comprende tantissimi personaggi che sono entrati nel cuore dei fan e alcuni di essi sono dei Guardiani della Galassia. Ci sono personaggi che sono stati apprezzati maggiormente rispetto ad altri, e in particolare modo dei protagonisti che hanno mostrato qualcosa di speciale, che li distingue dagli altri.

Ne ha parlato in una recente conferenza stampa di presentazione di Guardiani della Galassia Volume 3, da due giorni nelle sale cinematografiche, Kevin Feige.



Il boss Marvel ha sottolineato l'importanza dei membri del cast, anche di quelli che non erano presenti all'incontro con la stampa:"Voglio dire una cosa, proprio su questo cast. Che è sorprendente. Come i membri del cast che non sono qui. [...] E in particolare Dave Bautista. [...] Drax è uno dei migliori personaggi dell'MCU. Ma penso che Dave Bautista sia diventato uno dei migliori con cui siamo riusciti a lavorare". Nel frattempo, James Gunn ha detto addio sui social ai Guardiani con un commovente post.



Il regista è tornato a Guardiani della Galassia con il terzo e ultimo capitolo della trilogia iniziata diversi anni fa con protagonisti Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill e Zoe Saldana nei panni di Gamora. Il film è uscito nelle sale cinematografiche il 3 maggio e ha già conquistato i fan Marvel, che lo considerano uno dei migliori titoli MCU degli ultimi anni. Nel cast di questo terzo capitolo anche Karen Gillan, Dave Bautista e le voci di Bradley Cooper e Vin Diesel.



Non perdetevi sul nostro sito la recensione di Guardiani della Galassia Volume 3 prima di correre al cinema.