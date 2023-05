Guardiani della Galassia 3, Kevin Feige avverte: James Gunn ha potuto uccidere chi voleva

Fan di Guardiani della Galassia, tremate: Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, ha confermato che al regista James Gunn è stata data totale carta bianca per uccidere qualunque protagonista della saga nel suo ultimo film MCU Guardiani della Galassia 3.

Durante la conferenza stampa in vista dell'uscita di Guardiani della Galassia 3 nelle sale di tutto il mondo, a Kevin Feige è stato chiesto quanto margine sia stato concesso a James Gunn con i personaggi del franchise in vista del futuro del MCU e del proseguimento della Saga del Multiverso, e il presidente dei Marvel Studios ha risposto: "Ha condotto il gioco come meglio ha creduto: nei film precedenti abbiamo avuto alcune discussioni riguardo alla morte dei personaggi, ma non su questo. Perché questo doveva completare la sua storia. Perché quella di Guardiani della Galassia è sempre stata pensata come una trilogia".

Recentemente, James Gunn ha svelato a ComicBook di aver originariamente pianificato di uccidere Gamora durante Guardiani della Galassia 2, ma Kevin Feige e il produttore Louis D'Esposito 'spostarono' quell'idea per Avengers: Infinity War. Con Guardiani della Galassia 3 però l'autore ha avuto il via libera per usare i suoi personaggi come meglio credeva: secondo voi chi si salverà? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Guardiani della Galassia 3 uscirà nei cinema italiani da domani 3 maggio. In attesa di entrare in sala, rivivete il trailer di Guardiani della Galassia 3.