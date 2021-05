Guardiani della Galassia 3, Kevin Bacon chiama James Gunn: 'Voglio partecipare anch'io!'

Mentre si avvicina l'inizio delle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, in una recente intervista con Esquire Kevin Bacon sembra candidarsi ufficialmente a entrare a far parte del progetto. L'attore, del resto, ha già lavorato con James Gunn nel 2010, all'epoca di Super.

"Ascolta, mi piace l'idea" ha risposto Kevin Bacon a una domanda sull'eventualità di un cameo in Guardiani della Galassia Vol. 3. "Mi piacerebbe davvero farne parte" ha ribadito.

James Gunn, dunque, è avvisato. Starà a lui, eventualmente, contattarlo, e studiare il modo giusto per farlo apparire nel film.

Per chi non lo ricordasse, del resto, Kevin Bacon è citato anche in Avengers: Infinity War, oltre che nel primo capitolo di Guardiani della Galassia, e nel Marvel Cinematic Universe Footloose, in cui ha un ruolo da protagonista, è il film preferito di Star-Lord (Chris Pratt).

Se l'idea si concretizzasse, inoltre, non sarebbe neanche l'esordio assoluto di Kevin Bacon in un cinecomic, dal momento che nel 2011 l'attore ha interpretato il villain Sebastian Shaw in X-Men: L'Inizio.

Tornando invece a Super, in cui Bacon interpreta lo spacciatore Jacques, l'attore ha ricordato un aneddoto legato al suo ingaggio: "Quello che avevo sentito era che la mia parte avrebbe dovuto essere interpretata da Jean-Claude van Damme. Quindi ho pensato: Vado a prendermi gli scarti di Jean-Claude van Damme? Diavolo, sì!"

Per quanto riguarda l'eventuale presenza di Kevin Bacon in Guardiani della Galassia Vol. 3, non resta che aspettare per scoprire se succederà davvero.