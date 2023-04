Guardiani della Galassia 3, Karen Gillian ammette: 'Mi piacerebbe interpretare Poison Ivy'

James Gunn è diventato un vero e proprio ponte tra Marvel e DC. Dopo aver collaborato con gli studios di Kevin Feige per diversi anni, il regista è stato nominato CEO dei DC Studios. Questo ha spinto alcuni attori presenti nel mondo dei Guardiani a svelare chi gli piacerebbe essere nell'universo DC.

L'ultima, in ordine di tempo, è stata Karen Gillian. Dopo che Gunn ha detto che non si opporrebbe ad una collaborazione con i Fratelli Russo per un film DC, non sarebbe strano vedere anche qualche attore Marvel migrare verso l'altra sponda del fiume. Di recente è già successo con Frank Grillo che dopo aver interpretato Crossbones doppierà Rick Flag in una serie animata DC. Durante le interviste promozionali per Guardiani della Galassia Vol.3 Karen Gillian ha svelato a quali personaggi DC potrebbe essere interessata.

L'attrice sembra voler puntare in alto citando immediatamente quella che è una icona dei fumetti DC: Poison Ivy. "Ho sempre pensato che Poison Ivy fosse davvero divertente. Quindi forse qualcosa del genere sarebbe fantastico", ha detto la Gillian ammettendo quanto sarebbe disposta ad interpretare qualsiasi personaggio pur di lavorare di nuovo con Gunn. "Onestamente, se James mi chiedesse di interpretare un alieno che siede sullo sfondo di un'inquadratura e non parla, direi di sì. Perché lavorare con lui è stata una delle grandi gioie della mia carriera finora" ha concluso.

In attesa dell'uscita di Guardiani della Galassia 3 James Gunn ha svelato che ci saranno molte lacrime di gioia per i fan in sala. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!