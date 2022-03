Guardiani della Galassia 3, Karen Gillan svela quante volte ha messo il trucco di Nebula

Le riprese di Guardiani della Galassia 3 procedono verso la fine e dal set l'attrice Karen Gillan ha potuto pubblicare uno scatto dietro le quinte. Lo scatto la mostra al trucco per calarsi nei panni di Nebula ancora una volta e nel suo post l'attrice ha persino svelato il numero di volte in cui ha indossato il pesante trucco.

L'attrice, che riprenderà i panni del personaggio dopo gli eventi di Avengers: Endgame, ha svelato il numero impressionante di volte in cui ha applicato il trucco di Nebula sul suo volto: "Sto applicando il trucco per la 170esima volta circa, ma è qualcosa che apprezzo comunque".

Dopo Avengers: Endgame e la morte di Thanos dovremmo vedere un nuovo lato del personaggio. Nebula si è finalmente liberata dal peso della presenza del padre e la sua partecipazione al funerale di Tony Stark indica che è accettata dagli eroi della Terra nonostante le sue azioni compiute in passato.

Recentemente, James Gunn ha smentito di essere al lavoro su un prequel di Guardiani della Galassia; nelle ultime settimane, infatti, un rumour molto diffuso sosteneva che Disney, proseguendo il lavoro iniziato l'anno scorso con WandaVision, volesse continuare ad espandersi nell'ambito televisivo con una nuova serie legata ai Guardiani della Galassia. Inoltre, sempre secondo il rumour, Gunn sarebbe dovuto essere lo showrunner di una serie prequel incentrata sulle "dinamiche familiari" tra le figlie Gamora e Nebula e il padre Thanos, prima degli eventi del primo Guardiani della Galassia.

Ebbene, Gunn ha smentito perentoriamente tali voci su Twitter. Nel post in questione, lo stimato autore americano riprende il sopra citato rumour e lo commenta con le seguenti parole: "LOL no... Lui - facendo riferimento a Thanos - le torturava, non proprio una relazione familiare".

Guardiani della Galassia Vol. 3 è atteso nelle sale di tutto il mondo per il 5 maggio 2023; nel frattempo date un'occhiata a Drax e Mantis sul set.