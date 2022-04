Guardiani della Galassia 3, Karen Gillan: 'Si stanno improvvisando molte più battute'

Mentre le riprese del terzo capitolo della saga dei Guardiani della Galassia procedono a gonfie vele, Karen Gillan torna a parlare del suo personaggio e in particolare dell'importanza delle scene di improvvisazione presenti nella pellicola.

L'attrice, che ha recentemente svelato il numero di volte in cui ha indossato il trucco di Nebula, ha raccontato in una recente intervista al TheWrap di quanto nel film abbia dovuto improvvisare come mai fatto prima:

"Questa volta c'è stata molta più improvvisazione per me di quanto non abbia mai fatto prima", ha infatti raccontato la Gillan mentre promuoveva la sua nuova commedia Netflix "The Bubble".

L'attrice ha già dovuto improvvisare nei panni di Nebula in passato, in “Guardiani della Galassia Vol. 2" e soprattutto durante il viaggio con Tony Stark in Endgame, quando i due personaggi erano bloccati nello spazio.

“Ho improvvisato un bel po' Nebula, non so se hai visto Endgame, il che sembra – (ride) – una domanda ridicola. Ma fondamentalmente, tutte le cose con Robert Downey Jr. all'inizio sono state improvvisate", ha detto.

"Questa volta in 'Guardiani della Galassia Vol.3' sì stanno improvvisando molte più battute", ha promesso l'attrice. "Non so se saranno nel montaggio finale, ma spero che ci siano".

Per concludere, vi lasciamo con le parole di Karen Gillan, pronta a tornare in Doctor Who ad una condizione.