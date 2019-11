Guardiani della Galassia 3, Karen Gillan sul nuovo rapporto fra Nebula e Gamora

Nel corso di una recente intervista Karen Gillan, che nel Marvel Cinematic Universe interpreta Nebula, ha parlato del futuro rapporto tra il suo personaggio e Gamora e di come questo sarà centrale nell'attesissimo Guardiani della Galassia Vol.3.

Durante un panel al Comic Con Paris, all'attrice è stato chiesto cosa i fan possano aspettarsi da Nebula e Gamora nel prossimo film della saga di James Gunn:

"Non lo so. Penso che mi piacerebbe vedere qual è la loro relazione ora che il padre, questa grosse fonte di abusi che è stata presente per tutta la loro vita, è fuori dai giochi", ha detto la Gillan a proposito di Thanos. "Penso che sarebbe davvero interessante vedere se riescono a formare una relazione normale, fraterna e amorevole."

Sfortunatamente ci vorrà ancora un po' prima di vedere cosa succederà nel prossimo episodio del franchise, dato che il regista James Gunn è impegnato a finire The Suicide Squad per DC Films e Warner Bros. Pictures, e che di conseguenza Guardiani della Galassia Vol.3 farà parte della Fase 5 del MCU. Al momento, comunque, non è ancora stata resa nota una data di uscita, anche se Chris Pratt ha anticipato che (forse) i Guardiani potrebbero comparire in Thor 4, magari attraverso un cameo.

Della Fase 5 faranno parte anche Black Panther 2, Captain Marvel 2, Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk, Blade, Ant-Man 3 e un crossover con lo Spider-Man di Tom Holland, più (presumibilmente) altri film ancora da annunciare.