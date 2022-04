Guardiani della Galassia 3, Karen Gillan su Nebula: 'sono ossessionata da lei'

Dopo aver rivelato di come ci saranno molte battute improvvisate in Guardiani della Galassia 3, Karen Gillan è tornata a parlare del suo personaggio e di come subirà dei cambiamenti dopo la morte di Thanos in Endgame.

"Una delle cose più interessanti di Nebula per me è stata la sua relazione con suo padre e sua sorella", ha detto l'attrice durante il tour stampa del suo prossimo film Dual. "E ora suo padre, Thanos, è stato eliminato, lui che è stato la fonte di tutti i tormenti e gli abusi di Nebula. È davvero interessante esplorare come questo personaggio inizierà a guarire e vedere chi diventerà ora che la minaccia che è sempre stata incombente su di lei non c'è più. Quindi mi sono divertita molto con lei".

Durante lo stesso tour stampa, alla Gillan è stato poi chiesto per quanto tempo spera di interpretare ancora il personaggio:

"Amo così tanto il mio personaggio. Sono ossessionata da lei. Onestamente, sono semplicemente affascinata." ha risposto. "Penso di essere stata davvero fortunata. Lei inizia come questa cattiva, e mi è stata data l'opportunità di mostrare davvero la sua prospettiva e il suo punto di vista sulle cose. Penso che sia stato come fare sei film, e penso solo che sia completamente affascinante. Tutta la sua dinamica familiare, la sua educazione, il tossico sistema familiare narcisistico. Sono tutte cose che amo esplorare".

Per finire, vi lasciamo con le parole di James Gunn, che non sembra interessato a lavorare su altri personaggi Marvel in futuro.