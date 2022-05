Guardiani della Galassia 3, addio shock di Nebula: 'Forse il mio capitolo finale'

Gli appassionati ricorderanno che poco tempo fa James Gunn aveva dichiarato che le riprese di Guardiani della Galassia 3 erano quasi terminate. Ebbene, sembra che il momento si stia avvicinando sempre di più, infatti, oggi Karen Gillan, interprete di Nebula, ha comunicato la fine delle riprese per il suo personaggio nel nuovo film dei Guardiani.

In particolare, l'attrice scozzese ha condiviso l'annuncio con un post su Instagram, che potete trovare in calce alla notizia, in cui ringrazia il regista James Gunn per averle dato l'opportunità di interpretare Nebula. Inoltre, in questo messaggio, Gillan saluta anche il suo amato personaggio, dato che, a quanto scrive l'attrice, Nebula potrebbe non tornare più dopo Guardiani della Galassia 3.

Qui di seguito potete leggere nel dettaglio il messaggio di Karen Gillan: "Ed ecco la fine delle riprese per Nebula in Guardiani della Galassia 3!!! Non so se Nebula tornerà dopo questo film, è possibile che questo sia il suo ultimo capitolo. E, se questo è il caso, allora voglio solamente ringraziare James Gunn per avermi dato un personaggio così interessante, complesso e affascinante da interpretare. Mi sono goduta quest'esplorazione più di qualsiasi altro personaggio abbia interpretato".

Il messaggio dell'attrice sembra molto sentito e, nel caso Guardiani della Galassia 3 sia davvero l'ultimo film per Nebula, ciò non ci sorprende. I fan, infatti, ricorderanno le parole di grande apprezzamento di Karen Gillan per Nebula, personaggio di cui l'attrice ha detto di essere ossessionata.

Infine, vi invitiamo a farci sapere la vostra su questo personaggio: anche voi siete dei fan di Nebula? Come la prendereste se il suo prossimo film dovesse essere l'ultimo?