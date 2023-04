Guardiani della Galassia 3, Karen Gillan su Nebula:'È più evoluta'

La star di Guardiani della Galassia Karen Gillan ha rilasciato un'intervista a The Wrap nella quale ha parlato del suo personaggio nel Marvel Cinematic Universe, Nebula, che tornerà anche nel terzo volume della trilogia diretta da James Gunn, con un'evoluzione particolare del personaggio rispetto alle precedenti apparizioni.

"È stato piuttosto interessante da interpretare perché è quasi come se Gamora e Nebula si fossero scambiate di posto e ora Nebula è il personaggio più evoluto, con più compassione, e Gamora è come la vecchia Nebula" ha dichiarato Gillan.



Nei primi due film Nebula nutre rabbia e vendetta nei confronti della sorella, causata dalla malvagità di Thanos:"È stato interessante e Nebula in generale è diversa questa volta. Ha molto più senso dell'umorismo" ribadisce l'attrice.

Così come Pom Klementieff alla DC, anche Karen Gillan non disdegnerebbe di passare alla concorrenza, nel caso si prospettasse di nuovo l'occasione di lavorare con James Gunn.



"Vorrei cogliere al volo l'opportunità di lavorare con James in ogni occasione. Se mi chiedesse di interpretare un alieno a due teste sullo sfondo di un'inquadratura sarei già lì" ha esclamato.



Nel frattempo stanno per tornare Peter Quill e la sua squadra, nelle sale italiane dal 3 maggio. Non perdetevi la nostra recensione di Guardiani della Galassia Volume 3, con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn e Chukwudi Iwuji.