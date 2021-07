Guardiani della Galassia 3, Karen Gillan sul film di James Gunn: 'Il migliore della saga'

I film di Guardiani della Galassia sono stati tutti un grande successo di pubblico e critica, ma Karen Gillansembra convinta: il terzo capitolo della saga diretta James Gunn sarà il migliore.

Mentre James Gunn è attualmente impegnato nel promuovere un altro cinecomic per la "compagnia rivale", The Suicide Squad, e a girare la sua serie tv spin-off con protagonista John Cena, Peacemaker, c'è ancora un capitolo delle avventure de I Guardiani della Galassia che manca all'appello.

Tuttavia, manca ancora un po' per l'inizio delle riprese di Guardians of the Galaxy Vol. 3 (si parla di novembre 2021) e, ovviamente, ancor più per il suo arrivo nelle sale (maggio 2023). Questo però non ci impedisce di speculare su ciò che accadrà, né di indagare su ciò che ne pensano i membri del cast...

Per questo Collider ha chiesto a Karen Gillan di commentare ciò che ha potuto vedere finora del film, che nel suo caso è la sceneggiatura.

"Ho letto lo script insieme a Pom Klementiff che interpreta Mantis. L'abbiamo letta insieme e ci siamo entrambe messe a piangere e abbiamo riso di gusto. Sono caduti proprio i lacrimoni" ha rivelato l'interprete di Nebula, aggiungendo anche che "È incredibile, e credo sia l'opera migliore di James finora per quanto riguarda i Guardiani, ed è semplicemente brillante. "È brillante, emozionante, divertente e tutto ciò che si può volere da questo film".

Sarà davvero così? Lo scopriremo solo nel 2023!