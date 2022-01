Guardiani della Galassia 3, James Gunn: 'Volevo un budget da 500 milioni di dollari'

Nel corso degli ultimi giorni, James Gunn ha concesso parecchie interviste dato che si trova in piena campagna promozionale per il lancio di Peacemaker, la sua prima serie televisiva che ha debuttato su HBO Max con i primi tre episodi lo scorso 13 gennaio. Il regista, impegnato nel frattempo in Guardiani 3, ha parlato delle due idee per il budget.

In particolar modo, Gunn ha descritto il suo processo di scrittura del film della Marvel, confermando che quando stila il copione di un film ha sempre in mente il budget che gli viene concesso per la sua realizzazione. Nonostante gli sia concessa quasi sempre carta bianca sui suoi progetti, ovviamente il budget a disposizione non può superare certe cifre, dato che poi sarebbe più difficile generare dei profitti all'altezza.

"Quando scrivo penso sempre al budget, è un istinto innato. Anche quando ne ho uno enorme a disposizione come per Guardiani della Galassia 3 è comunque faticoso. E' sempre faticoso far rientrare tutto nel budget perché tu vuoi sempre fare un film da mezzo miliardo di dollari. Se avessi mezzo miliardo a disposizione farei un film molto vicino a quello che ho in mente. Ecco perché è così' difficile. Devo sempre pensare al budget e fare dei compromessi a causa del budget, ma questo spesso porta a delle cose positive. Sei spesso obbligato a ripensare ad alcune cose in maniera molto creativa".

Il budget di Guardiani della Galassia 3 dovrebbe essere di circa 200 milioni di dollari, più o meno la cifra spesa per i precedenti due capitoli della saga Marvel. I budget dei Marvel Studios solitamente partono da un minimo di 125 milioni (spesso per le avventure standalone) fino ai 350 milioni di dollari spesi per l'immenso Avengers: Endgame. Guardiani della Galassia Vol. 3 ha una data d'uscita fissata al 5 maggio 2023, mentre sul piccolo schermo è previsto l'arrivo della serie I Am Groot e dello speciale Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Probabilmente James Gunn si prenderà una pausa dopo la fine dei suoi impegni su Guardiani 3.