Guardiani della Galassia 3: James Gunn ha svelato un folle cameo nel film Marvel?

Mentre è impegnato nelle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn non smette di stuzzicare i suoi follower, così nelle ultime ore ha pubblicato una divertente immagine nella quale potrebbe aver svelato un potenziale cameo nel suo prossimo film, che segnerà il suo ritorno ai Marvel Studios a cinque anni dall'ultima volta.

Nell'immagine in questione possiamo vedere una collezione di portachiavi inerenti alla serie Rick and Morty, dove il regista ha comunicato di averne aggiunto uno nuovo. Dopo questa rivelazione, i fan hanno cominciato a speculare circa la presenza dei personaggi di Rick and Morty nel prossimo volume dei Guardiani della Galassia, o più verosimilmente di uno dei doppiatori dello show, come l'autore Justin Roiland o Chris Parnell. Detto questo, non ci è dato sapere a chi il regista si stesse riferendo e non rimane altro che attendere l'uscita nelle sale del film, prevista per il 23 maggio 2023.

Nel corso di una recente intervista, Gunn ha svelato che il suo recente lavoro alla Warner Bros. non passerà inosservato e che Peacemaker e The Suicide Squad influenzeranno parecchio Guardiani 3.

Parlando ai microfoni di Variety, Gunn ha infatti risposto proprio a questo quesito, ovvero se il terzo volume dei suoi Guardiani sia stato influenzato dagli ultimi lavori alla Warner: "Un po' sì. Mi sono divertito quanto lo sareste stato voi a lavorare a Peacemaker in tempo di COVID e quindi ho cercato di applicare un po' di quell'attitudine lavorando a Vol. 3. In tutta sincerità i primi due Guardiani, nonostante abbia amato lavorare con il cast e la crew, sono stati molto difficili da realizzare. E molta di quella difficoltà dipendeva da me. Dopo l'uscita di Vol. 2 ho capito che non avrei potuto continuare a vivere la mia vita se avessi continuato a lavorare come in Vol. 2, che mi ha proprio ucciso inutilmente. Dovevo trovare un equilibrio migliore nella mia vita. Quindi sto cercando di applicare quella filosofia a Vol. 3".

Notizia delle ultime ore, Peacemaker è stato rinnovato per la Stagione 2.