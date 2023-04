Guardiani della Galassia 3, James Gunn svela il numero esatto di scene post-credit

Quante scene post-credit avrà Guardiani della Galassia 3? Lo ha rivelato in queste ore il regista e sceneggiatore James Gunn, creatore della saga che con questo film si prepara a dire addio ai Marvel Studios e al Marvel Cinematic Universe per trasferirsi in pianta stabile nel mondo DC.

Come potete vedere nel post Reddit pubblicato in calce all'articolo, infatti, un fan ha avuto la possibilità di interagire con l'autore tra i commenti di un post Instagram. A domanda specifica sulla scena post-credit di Guardiani della Galassia 3, Gunn ha detto: "Non c'è una scena post-credit nel film. Ce ne saranno due." Tuttavia, come facilmente prevedibile, il regista non ha fornito alcun indizio sul contenuto delle due scene in questione.

In base alle anticipazioni ufficiali fornite dalla Disney, Guardiani della Galassia 3 vedrà Star-Lord, ancora alle prese con la perdita di Gamora, riunire la squadra non solo per difendere l'universo ma anche uno di loro. La trama condivisa con la stampa afferma inoltre che, qualora la missione non avrà successo, potrebbe "portare alla fine dei Guardiani come li conosciamo". A questo proposito, date un'occhiata al nuovo spot di Guardiani della Galassia, denominato 'un'ultima corsa'.

Ricordiamo che le prime reazioni di Guardiani della Galassia 3 hanno incensato il film come la miglior uscita del MCU dai tempi di Avengers: Endgame, salutandolo come un emozionante e degno finale della trilogia di James Gunn. Il film uscirà nelle sale italiane dal prossimo 3 maggio.