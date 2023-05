Guardiani della Galassia 3, James Gunn stava per fare uno spin-off su Groot e Rocket

Guardiani della Galassia 3 rappresenterà la conclusione della saga di James Gunn nel MCU, ma a quanto pare per l'epilogo della storia iniziata quasi dieci anni fa con il primo Guardiani della Galassia l'autore aveva pensato ad un progetto molto diverso: uno spin-off su Groot e Rocket.

In una nuova intervista promozionale concessa a io9, infatti, Gunn in persona ha rivelato che al momento della scrittura della sceneggiatura di Guardiani della Galassia Vol. 3 - film che rappresenterà la fine di questa incarnazione del team dei Guardiani della Galassia - non aveva ancora deciso la vera natura del progetto, e le sue idee e il suo cuore erano divisi tra un terzo capitolo ufficiale della saga o uno spin-off su Rocket e Groot. "Ho sempre pensato a questo progetto come ad un terzo film, perché l'idea era raccontare la storia di Peter Quill e poi entrare in quella di Rocket", ha detto Gunn al sito web. "Ma c'era una domanda che mi ossessionava: doveva essere una sorta di spin-off di Rocket e Groot oppure più simile alla struttura di Guardiani 2? Perché inizialmente lo avevo pensato come ad un film di Rocket e Groot".

Questo perché, come dichiarato già in precedenza, il personaggio di Rocket Raccoon sarà al centro di Guardiani della Galassia 3, e il suo arco narrativo è così potente che evidentemente Gunn aveva pensato di farne l'assoluto protagonista. Tra l'altro, questa non è la prima volta che viene discusso uno spin-off di Rocket e Groot, dato che in precedenza Vin Diesel - doppiatore di Groot nella versione originale - aveva svelato di aver esplorato un'idea simile con James Gunn.

Guardiani della Galassia 3 è da oggi al cinema in Italia: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.