Guardiani della Galassia 3, James Gunn preoccupa: 'Tornato per chiudere l'arco di Rocket'

Dopo avervi riportato una nuova immagine ufficiale di Guardiani della Galassia Vol.3 con Star Lord e Gamora, oggi torniamo a parlare dell'attesissimo film del Marvel Cinematic Universe, che il prossimo anno andrà a concludere la trilogia sull'amato team di supereroi.

Nelle ultime ore, il regista della serie James Gunn ha parlato dei motivi che più l'hanno spinto a realizzare il film: "Uno dei motivi per cui sono tornato a [fare] questo film è stato che mi sentivo di dover raccontare la storia di Rocket", ha dichiarato Gunn. "Non poter riuscire a completare la trilogia mi avrebbe reso tristo per diverse ragioni, ma in particolare mi sento molto legato a Rocket. Penso che nessun'altro riuscirebbe a raccontare la sua storia al completo oltre a me."

"Secondo me, Rocket è sempre stato il protagonista segreto dei film dei Guardiani", ha continuato il regista. "Penso che esemplifichi molti dei tratti di tutti i Guardiani. Hanno avuto tutti dei traumi e per questo sono uniti. Ma credo che il suo sia più estremo degli altri".

Questa la sinossi della pellicola: "Peter Quill, ancora sconvolto dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra per difendere l'universo oltre a proteggere uno di loro. È una missione che, se non completata con successo, potrebbe molto probabilmente portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo".

Per salutarvi, vi lasciamo con il primo trailer di Guardiani della Galassia Vol.3, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 maggio 2023.