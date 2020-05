Guardiani della Galassia 3, James Gunn smentisce i rumor sulla data d'inizio delle riprese

Contrariamente a quanto riportato in precedenza, sembra proprio che l'inizio delle riprese di Guardiani della Galassia 3 non sia quello indicato. A smentire è infatti la fonte più autorevole di tutte... James Gunn.

"Negli ultimi giorni sono in molti ad avermi mandato queste informazioni false sulla data di inizio e la location delle riprese di Guardiani della Galassia 3. Non sono veritiere, né lo sono mai state. Non so da dove siano venute fuori. Mi spiace" ha scritto il regista del MCU su Twitter, ricondividendo un post (ora eliminato) in cui si riprendevano presumibilmente delle informazioni infondate dal sito Production List, come indicato nel commento al tweet (che trovate anche in calce alla notizia assieme al tweet di Gunn).

Purtroppo quindi, la data del 1 febbraio 2021 come ora X per l'inizio delle riprese di Guardiani della Galassia 3, e Atlanta come location designata, che erano state diffuse nella giornata di ieri, non devono esser prese in considerazione.

Questo potrebbe voler dire che anche le info su Black Panther 2, riportate assieme a quelle sui Guardiani, sarebbero al momento inverosimili, considerando anche il fatto che c'è ancora da assestare appieno la situazione post-virus, in particolare in virtù degli inevitabili slittamenti nel calendario del Marvel Cinematic Universe causati proprio dalla pandemia.

Per ora, dunque, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.