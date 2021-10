Guardiani della Galassia 3, James Gunn smentisce: 'Daniela Melchior non sarà Dragoluna'

Il regista di Guardiani della Galassia Vol 3, James Gunn, si è affrettato a smentire su Twitter le voci secondo cui la star di The Suicide Squad Daniela Melchior fosse stata scelta per interpretare Dragoluna.

Moondragon, meglio conosciuta come Dragoluna, è la figlia di Arthur Douglas nella tradizione Marvel Comics. Douglas è l'identità umana di Drax il Distruttore, prima che fosse trasformato nel suo stato alieno. Dave Bautista ha detto che gli piacerebbe vedere il personaggio adattato al live-action ad un certo punto: "Sì, certamente!" ha detto l’attore in precedenza a ScreenRant. "Mi piacerebbe raccontare di più sul retroscena di Drax. Se accadrà o meno, non lo so. Non so se si concentreranno mai davvero su Drax, ma lo spero. Penso che sia una storia davvero interessante."



Chris Pratt ci ha fatto sapere che sono iniziate le riprese di Guardiani della Galassia Vol 3 mentre Gunn ha smentito le voci con un perentorio “FALSO” ritwittando un articolo in cui si diceva che Daniela Melchior fosse stata scelta per il ruolo, potete vedere il tweet in calce alla notizia. È abbastanza comune vedere il regista riunirsi con attori con cui ha già lavorato, ma sembra che non sia questo il caso.



È invece sicuro che Will Poulter sarà Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol. 3 che uscirà nelle sale il 5 maggio 2023. Che cosa ne pensate di questa smentita? Fatecelo sapere nei commenti!