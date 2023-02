Guardiani della Galassia 3, James Gunn sfida i fan ad indovinare le canzoni su Twitter!

Uno dei grandi punti a favore della saga de I Guardiani della Galassia è sicuramente la colonna sonora. Le musiche hanno rilanciato il cinema americano in un costante mood anni '80 che fa parte della cultura pop di Peter Quill. James Gunn ha svelato qualcosa in più sulla playlist del film.

Il regista, di recente diventa CEO dei DC Studios, pare voglia salutare i Marvel Studios in grande stile con una pellicola che attraverso la storia e le musiche non tradirà il tono dei Guardiani ma che, allo stesso tempo, gli darà una vena molto celebrativa. Sui social è partito un vero e proprio indovina la canzone dove moltissimi fan hanno iniziato ad ipotizzare i brani che faranno parte della colonna sonora. Al momento tra i più quotati ci sarebbe "We're Not Gonna Take It" della band metal degli anni '80 Twisted Sister.

Mentre il trailer di Guardiani della Galassia Vol.3 lavora di gag ed ironia, Gunn ha iniziato a rispondere ad alcuni fan riguardo le canzoni del film. Una delle ultime riguarderebbe l'ipotetica presenza nel montaggio del brano Come Sail Away di Styx. La risposta enigmatica del regista sicuramente non ha chiarito la presenza o meno di queste canzoni nel film. "Mi piacerebbe abbassare quella percentuale" ha commentato Gunn rispondendo ad un fan che sembrava sicuro al 100% della presenza di determinati brani nella colonna sonora.

Mentre saluta il Marvel Cinematic Universe per entrare ufficialmente nel regno DC, James Gunn ha annunciato i nuovi film e serie tv dei neonati DC Studios. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!