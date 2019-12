Guardiani della Galassia 3, James Gunn rivela quando inizieranno le riprese

Rispondendo ad alcune domande dei suoi follower sulla propria pagina ufficiale del social network Instagram, il regista e sceneggiatore James Gunn ha spiegato quando inizieranno le riprese di Guardiani della Galassia Vol.3.

Come sappiamo, dopo il licenziamento e successivo ritorno dell'autore in casa Marvel Studios, i lavori sul terzo capitolo della saga dei Guardiani sono per forza di cose slittati, soprattutto perché nel frattempo Gunn è stato assunto dalla Warner Bros. per realizzare The Suicide Squad, una sorta di sequel/reboot del film del 2016 di David Ayer.

Sono proprio le riprese di quel film, attualmente in corso di svolgimento, ad impedire al regista di dedicarsi al nuovo film su Peter Quill e compagni, che è stato posticipato alla Fase 5 del MCU. Il regista ne ha discusso con i suoi fan sotto ad un suo post su Instagram, annunciando che "le riprese non inizieremo prima di un anno, all'incirca".

Insomma il regista conta di poter iniziare i lavori sul capitolo finale della sua trilogia tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021: ricordiamo che i Marvel Studios hanno attualmente due date prenotato per il 2022 e ben quattro per il 2023. Con questo aggiornamento da parte di Gunn, pensate che Guardians of the Galaxy Vol. 3 arriverà nel 2022 o nel 2023? Ditecelo nella sezione dei commenti.

