Guardiani della Galassia 3, James Gunn promette:'Ci saranno meravigliosi cameo per i fan'

Il regista della trilogia di Guardiani della Galassia, James Gunn, ha affermato che 'i veri fan dei Guardiani' possono aspettarsi dei meravigliosi cameo nel prossimo film dei Marvel Studios. Intervenuto su Twitter, Gunn ha condiviso una foto dal set di Guardiani della Galassia Vol. 3 con un indizio davvero inaspettato.

"Giorno 29. L'incrociatore spaziale, la navicella di Rick and Morty. Si illumina. Il carrello si sta riempiendo. P.S. Oggi stiamo girando dei meravigliosi cameo per i veri fan dei Guardiani" ha scritto su Twitter Gunn, inserendo anche l'hashtag #RickandMorty". Sul nostro sito potete ripercorrere la storia tra Marvel e James Gunn, tra successi e arrivederci.



In precedenza Gunn aveva raccontato che c'è un attore coinvolto in Guardiani 3 che i fan non sono ancora a conoscenza:"[...] Uno dei nostri attori (che la gente non sa che è nel film), si è messo di fronte a me nascondendosi con la schiena e ha messo 'Rick King of Shit' nel carrello" ha dichiarato il regista, che poi ha fatto un riferimento ad un ignoto attore, mantenendo il più stretto riserbo sul suo nome. Chi sarà mai questo benefattore?



Resta da capire che tipo di cameo a sorpresa Gunn e il suo team Marvel hanno in mente ma l'attenzione posta sulla frase 'veri fan dei Guardiani' potrebbe essere un indizio sul fatto che si possa trattare di personaggi molto legati ai fumetti Marvel.

Il primo film del franchise uscito nel 2014, Guardiani della Galassia, ha trasformato un team di eroi Marvel poco noti al grande pubblico in vere e proprie star del grande schermo.



Nel frattempo un record mondiale per Guardiani della Galassia 3 si è materializzato in queste ore; il film ha superato Il Grinch con Jim Carrey per l'uso del trucco e delle acconciature pratiche sul set.