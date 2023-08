Guardiani della Galassia 3, James Gunn se la prende con Disney+: cosa è successo?

Dopo aver commentato i recenti rumor circa il casting della star del porno Johnny Sins in Superman: Legacy, il regista e sceneggiatore James Gunn è comparso sul social network Threads per lanciare una frecciatina alla piattaforma di streaming on demand Disney+.

Durante la sua prima settimana sulla piattaforma, il trequel Marvel Studios ha battuto il popolarissimo film d'animazione Super Mario Bros - ad oggi ancora il miglior incasso del 2023 al box office globale, in attesa di essere superato da Barbie - nei numeri di streaming diventando il film più visto su qualsiasi piattaforma, eppure James Gunn ha notato un dettaglio che non ha proprio digerito.

Quando Guardiani della Galassia 3 è uscito su Disney+, lo streamer lo ha reso disponibile anche nel rapporto IMAX enhanced, che la piattaforma riserva ai film più attesi, ma il regista ha ammesso che il suo modo preferito per visualizzare il film a casa è nel suo tradizionale formato widescreen. Inoltre, sul nuovo social media di Meta, Threads, un fan ha notato che l'anteprima di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel nuovo rapporto IMAX enhanced non mostrava accuratamente il vero aspetto del film in quel formato, ma "solo una versione ritagliata dell'inquadratura widescreen" e James Gunn si è detto d'accordo sottolineando l'errore di Disney+. "Sì, la versione IMAX non è semplicemente ritagliata. Aggiunge elementi nuovi nella parte alta e bassa dell'inquadratura."

Successivamente, la piattaforma ha rimosso l'errore e sostituito l'anteprima di Guardiani della Galassia 3 in formato IMAX enhanced con un'immagine più fedele al vero aspetto del film.