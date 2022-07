Guardiani della Galassia 3, James Gunn: 'Più grande di qualsiasi altra cosa vista'

Adam Warlock è ancora lontano dalla perfezione ma, a differenza sua, Guardiani della Galassia Vol. 3 sembra esserci davvero molto vicino, almeno stando a quanto riferito da James Gunn in una recente intervista.

Il regista sembra essere davvero tanto entusiasta del capitolo conclusivo di questa sua trilogia, e non ha perso di certo l'occasione di tesserne le sue lodi. Scherzando con uno dei giornalisti di The Hollywood Reporter ha detto:

"Questo è un film molto più grande degli altri due film, ed è un film molto più emozionante rispetto agli altri due film", ha James Gunn. "Ed è un film più lungo degli altri due film. Più grande di qualsiasi altra cosa vista. È stato davvero comodo da realizzare, in realtà... ho molta familiarità con gli attori, quindi so cosa devono fare".

Il regista ha poi aggiunto: "Sono migliorati nel loro lavoro, quindi non devo stare sempre li a richiamarli. Per molti versi, è stato davvero facile, è davvero naturale per me. Lo capisco. Ma sto anche dando il massimo, sto spingendo me stesso a creare qualcosa di completamente diverso da quello che è venuto prima, ma che al contempo, onori anche ciò che lo ha preceduto".

Guardiani della Galassia 3 è la fine di un'era, segnerà infatti non solo l'addio di James Gunn al Marvel Cinematic Universe ma, anche l'ultima volta in cui vedremo questo team di supereroi così al completo.

Quali sono le vostre aspettative su questo film? Ditecelo nei commenti.