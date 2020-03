Guardiani della Galassia 3, James Gunn parla del team up fra Star Lord e Thor

Nelle scorse ore il regista e sceneggiatore James Gunn, che è solito "incontrare" i suoi fan tramite i propri canali social, si è fermato sulle storie di Instagram per parlare di Guardiani della Galassia vol. 3, film che entrerà in produzione quando The Suicide Squad sarà ultimato.

Come anticipato dal finale di Avengers: Endgame, durante il quale il Dio del Tuono e la gang spaziale guidata da Star Lord lasciavano la Terra a bordo della stessa nave, è possibile che nel futuro del Marvel Cinematic Universe i fan assisteranno ad un team-up fra Chris Pratt e Chris Hemsworth, cosa che ovviamente sono in molti ad augurarsi.

Rispondendo ad un fan che ha proposto una sfida a colpi di danza fra Thor e Star-Lord, però, Gunn ha confermato che "non succederà", quindi se sparavate di assistere ad una gara di ballo fra i due supereroi - dopo quella che vedremo ne Gli Eterni - fareste bene a mettervi il cuore in pace. Le parole di Gunn ovviamente non pongono il veto su una futura collaborazione tra i due personaggi: non è chiaro se Thor apparirà in Guardiani della Galassia 3, ma secondo logica dovrebbero essere i Guardiani ad avere un cameo in Thor: Love & Thunder.

Il film diretto da Taika Waititi del resto uscirà molto prima (novembre 2021), e a meno che Guardiani 3 non sarà ambientato tra gli eventi di Endgame e quelli di Love & Thunder, allora è lecito aspettarsi un cameo di Star Lord e compagnia per "scaricare" Thor su qualche pianeta e lasciarlo alle sue divine faccende. Questa possibilità, non a caso, era stata proposta a Chris Pratt l'estate scorsa, e l'attore si era limitato a rispondere con un grosso e criptico sorriso.

Guardiani della Galassia 3 non ha ancora una data di uscita.