Guardiani della Galassia 3: James Gunn non inserirà mai una canzone nel film, ecco quale

Nel corso di una recente intervista, James Gunn è tornato a parlare del lavoro che sta conducendo per Guardiani della Galassia Vol. 3 soffermandosi in particolare sulla selezione della nuova colonna sonora, uno dei tasselli fondamentali su cui si regge parte della narrazione e gioia assoluta per le orecchi del pubblico. Ecco cosa ha detto.

A quanto pare, dopo tutte le hit inserite nei due film precedenti, esiste una canzone specifica che James Gunn non inserirà mai nel prossimo film e questo proprio perché continua a essergli richiesta dai fan, con lui che ormai non la sopporta proprio più. Ecco cosa ha dichiarato James Gunn a Cinemablend: "La soundtrack è finita e le riprese partiranno alla fine dell'anno. Sicuramente non vorresti inserire delle canzoni o degli artisti che il pubblico continua a richiederti. Un migliaio di persone mi hanno detto che vorrebbero Dancing in the Moonlight di King Harvest in Guardiani della Galassia ma per me è ormai un brano trito e ritrito quindi non accadrà mai".

Nel corso dell'intervista Gunn ha anche spiegato perché nella soundtrack le canzoni non sono nello stesso ordine in cui compaiono nella pellicola: "Penso sia perché nell'ordine in cui compaiono nel film è diverso da un ordine in cui queste funzionano bene. Detto da qualcuno che ha messo insieme delle playlist per tutta la vita, l'ordine delle canzoni nel film non funziona esattamente bene allo stesso modo. Ecco perché. Quando metti insieme delle canzoni finisce che ci sono quelle più pop all'inizio e quelle più dark alla fine. Diventano sempre più dark man mano che il film procede e questo specialmente in Vol. 2".

Gunn recentemente ha rivelato le ispirazioni prese da Avatar per Guardiani della Galassia e ha pubblicato delle foto inedite per il compleanno di Zoe Saldana.